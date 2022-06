Cerco un po’ d’Africa in giardino, tra l’oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c’è gente, non si può più, tanno innaffiando le tue rose, non c’è il leone … ma c’è il gorilla. Ci perdoni Adriano Celentano ma Azzurro ci viene in mente quando descriviamo l’idillio che Wanda Nara e Mauro Icardi stanno vivendo. Non nel loro giardino: i due sono andati proprio in Africa, per festeggiare i 7 anni di matrimonio. Lontani i tempi dei presunti tradimenti, degli addii da qualche giorno e delle pagine rosa di tutto il mondo dedicate alla storia tra la moglie procuratore e il calciatore, la coppia si gode la vacanza. Lei in posa, lui che fa pipì. E no, non accanto al leone ma al gorilla, un esemplare di circa 160 kg. Il video, manco a dirlo, è virale. Non solo: l’ex attaccante dell’Inter ha mostrato tutto il suo affetto a una giraffa baciandola, sulla bocca.