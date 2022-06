“È vero dopo tanti anni insieme sposo Riccardo“, Alberto Matano annuncia in esclusiva a FqMagazine che convolerà a nozze con il compagno di sempre. Pochi mesi fa il coming out in diretta per il giornalista, volto di punta del servizio pubblico, prima al Tg1 poi con successo a “La Vita in Diretta“: “Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita”, confida ai nostri microfoni confermando la notizia accennata dal settimanale Chi.

“Le nozze avverranno nel mese giugno, conclusa la stagione televisiva, a officiare sarà la nostra amica Mara Venier“, racconta Matano da sempre riservato circa la sua privata e che mai pubblicamente aveva rivelato il nome del suo partner. In un’intervista rilasciata al Corriere della sera lo scorso febbraio, aveva manifestato il suo desiderio di non attendere troppo prima di pronunciare il fatidico sì: “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Sì vorrei sposarmi e magari senza fare passare troppo tempo.” Matano è stato di parola, è pronto per le nozze.