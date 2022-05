Attimi di panico a bordo del volo Ryanair partito da Verona e diretto a Palermo. Proprio nelle fasi di atterraggio all’aeroporto siciliano di Falcone Borsellino, il velivolo ha improvvisamente ripreso quota: “Sono stati momenti di paura – hanno raccontato alcuni passeggeri ai giornali locali -. Durante tutto il volo abbiamo sentito strani rumori. Poi d’un tratto quando il pilota ci aveva informato che stavamo atterrando abbiamo assistito alla manovra repentina di risalita. Il pilota ci ha detto che c’era troppo vento in quel momento per proseguire nell’atterraggio sulla pista. Siamo rimasti venti minuti in aria attorno all’aeroporto“.

L’aereo avrebbe dovuto atterrare alle 13.20 ma, a causa di questo problema, l’atterraggio è avvenuto solo alle 13.45: “Viaggiamo spesso – aggiungono i passeggeri – Una volta scesi non abbiamo notato in pista non c’era tutto questo vento, ma chissà cosa sarà successo“. Va sottolineato che l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ha una conformazione particolare, tanto che è richiesto ai piloti un “patentino” ulteriore per potervi atterrare: le due piste sono, oltretutto, disposte in modo da gestire atterraggi e decolli a seconda dei venti.