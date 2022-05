Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, mamma e figlia, ancora una volta faccia a faccia in tv. Dopo l’esperienza comune al Grande Fratello Vip, le due donne sono state ospiti dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno su Rai 1 e, nel corso della chiacchierata con Serena Bortone, sono volate scintille. Guenda ha infatti rinvangato ancora una volta il passato, accusando la madre di aver trascurato lei e i suoi fratelli, dopo la separazione da suo padre Amedeo Goria, per andare a vivere con il nuovo compagno.”Mamma è una donna che ha sempre avuto a cuore la sua felicità e la felicità degli altri – ha esordito la giovane -. Una donna molto generosa che dà tanto amore, ma è anche una donna che ha sempre ben presente qual è la sua realizzazione“.

“Una donna forte, indipendente. Ha sempre cercato di conciliare i suoi interesse con quelli degli altri. Quello che secondo me non ha saputo fare è fare un passo indietro per dare priorità ai figli e alle loro esigenze”, ha detto Guenda lanciando una stoccata alla madre, seduta accanto a lei. E ancora: “I figli anche quando sono autonomi e indipendenti dicono ‘io non ho bisogno di niente’, ma la verità è che abbiamo sempre bisogno – ha incalzato davanti ad una Maria Teresa Ruta rimasta in silenzio -. Io ancora oggi le chiedo dei consigli e i suoi consigli sono preziosi. Poi si è innamorata perdutamente e io ho sofferto un po’ la sindrome dell’abbandono, anche perché c’era già mio padre che se n’era andato dopo la separazione”. Tutto questo, comunque, oggi è ormai acqua passata: le due donne si sono ormai chiarite e, come ha sottolineato poi la stessa Goria, adesso hanno rinsaldato il loro legame.