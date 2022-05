Lei ha scelto di indossare lo stesso abito delle sue prime nozze, celebrate ormai 15 anni fa, lui invece ha optato per un rigoroso smoking grigio ferro: Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne si è unita in matrimonio con il suo “cavaliere”, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi. I due si sono detti “sì” a Pescantina, la cittadina in provincia di Verona dove già vivono insieme, sabato 28 maggio: sui social hanno condiviso i primi scatti dell’evento, raccogliendo tantissimi messaggi d’auguri e di affetto da parte dei fan. Ma non solo: non è infatti passato inosservato il commento di Tina Cipollari, l’iconica opinionista di Uomini e Donne che ha seguito la loro love story: “Tantissimi auguri! Tanta felicità!”, ha scritto loro. E vissero per sempre felici e contenti. O, almeno, così si spera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)