“Potrebbe essere la tua bisnonna”, “Mia nonna a confronto è una ragazzina”. Come sempre, il popolo del web, i cosiddetti “leoni da tastiera”, non ha risparmiato le critiche e la notizia ha fatto presto il giro del mondo, spopolando sui media inglesi. Ma, come spesso accade, la realtà è ben diversa da ciò che si vede. Giusepppe D’Anna, ragazzo di 19 anni, ha chiesto alla sua fidanzata di 76 anni di sposarlo. Proprio così. Palloncini rossi e fiori, lui si è inginocchiato e le ha fatto la fatidica proposta, con l’immancabile anello con diamanti e il bacio appassionato. Il tutto immortalato e pubblicato su TikTok. Siamo a Napoli e la notizia di questa coppia con 56 anni di differenza sta facendo molto discutere: “La nostra promessa”, scrive il 19enne pubblicando le immagini del fidanzamento. E ancora: ”E questo è solo l’inizio di una lunga serie”.

Come dicevamo, però, la realtà è spesso diversa da ciò che sembra sui social: il video era infatti ironico e la signora Milina Gatta non è la vera fidanzata di Giuseppe, bensì la nonna. E i due si divertono insieme a fare video divertenti che pubblicano su TikTok. L’equivoco ha assunto proporzioni tali che il 19enne ha dovuto chiarire a Fanpage come sono andate davvero le cose: “Ho pubblicato quel video per spiegare l’amore che provo per mia nonna. Noi viviamo insieme, lei è vedova e cerco di darle tutto l’affetto che non può darle più mio nonno, ovviamente come può fare un nipote. Anche quel bacio che ci siamo dati è un segno di affetto, come dalle nostre parti si usa tra parenti, nulla di più. Non mi aspettavo questo successo: di solito i nostri video si fermano a 2 milioni di visualizzazioni, questo ha superato i 43 milioni, è subito diventato virale. Secondo me è andato molto perché all’estero, non capendo cosa dicessimo, hanno veramente pensato che fossimo una coppia. Ho anche provato a spiegare che era uno scherzo, ma le mie risposte sono state coperte da chi era invece convinto che fossimo davvero fidanzati”, ha concluso.