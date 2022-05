“Roberto Lagalla lo conosciamo. È un gran signore, si è cercato in questo momento di avvelenare la sua campagna elettorale, ma noi non abbocchiamo. Forza Italia è stato un partito che il contrasto alla criminalità organizzata lo ha potato avanti con i fatti. Se c’era un uomo che meritava l’Oscar alla legalità e all’antimafia, quell’uomo doveva essere Silvio Berlusconi“. Così in senatore di Forza Italia Renato Schifani, intervenendo nel corso dell’evento per la presentazione dei candidati di Forza Italia impegnati nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Palermo all’hotel San Palo Palace.

Schifani, nel suo breve intervento, ha anche sottolineato come Berlusconi sia vittima di persecuzione giudiziara, chiudendo poi il cerchio con un attacco al M5Se e al reddito di cittadinanza: “Noi siamo il partito che guarda a chi produce, non a chi è parassita e percepisce il reddito di cittadinanza, grazie a un partito, quello dei grillini che sta morendo, per fortuna. Noi abbiamo bisogno di altro, di guardare a chi lavora, al commerciante all’imprenditore che rischia”, ha detto ancora l’azzurro Renato Schifani. “Siamo il partito che ha ridotto le tasse – ha aggiunto – e aumentato le pensioni minime, che ha puntato sulla flat tax alle imprese, che ritiene che i posti di lavoro debbano essere stabili e nascere dalle imprese”.