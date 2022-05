Un minuscola, quasi microscopica, telecamera è stata scoperta nelle docce delle infermiere all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Un occhio elettronico capace di scattare foto e girare video ben nascosto tra le mattonelle che da chissà quanto tempo registrava materiale. Subito è scattato l’allarme e ora i carabinieri sono al lavoro per individuare il responsabile ed impedire che i video vengano pubblicati in Rete, sempre che non ci siano già finiti. Il sospetto è che a posizionare la telecamera possa esser stato proprio un dipendente dell’ospedale: dalle indagini è infatti emerso che era collegata con un cavo che portava allo spogliatoio del personale tecnico dove sembra che sia stato ritrovato anche un monitor. Anche l’azienda sanitaria ha avviato un’indagine interna. “Siamo sconvolte, indignate e molto preoccupate“, hanno detto le infermiere, come riferisce il Corriere della Sera sottolineando che si sono rivolte ai sindacati interni chiedendo maggiore sicurezza e controlli più efficienti.