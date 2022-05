C’era anche Renzo Arbore tra gli ospiti dello speciale di Domenica In andato in onda in prima serata su rai 1 venerdì 27 maggio. Il cantautore è un mitico e mitologico vecchio amore di Mara Venier e così, nel corso della loro chiacchierata i due hanno ricordato aneddoti ed episodi del passato insieme. “Se io sono qui oggi, alla mia 13esima Domenica In, lo devo a lui”, ha esordito la conduttrice introducendo Arbore che, nel lontano 1993 lanciò la Venier – all’epoca sua fidanzata – come conduttrice. “Pensai subito che andava bene per quel programma”, ha confermato lui.

“Eravamo carini, molto belli, eravamo ragazzi…”, ha commentato poi laconico dopo aver visto un filmato d’archivio insieme alla conduttrice. “All’epoca avevi cinquant’anni e passa, io invece ero molto più giovane di te. Ci siamo tanto divertiti. Tu mi hai fatto scoprire la passione per i viaggi…”, ha aggiunto quindi lei, prima di rivelare al pubblico una vicenda alquanto singolare. “La prima notte che andai da lui trovai un latte scaduto da undici anni!”. Immediata la risposta di Renzo Arbore: “Pensa che adesso ne ha trentacinque di anni”.

Quindi, tra lo stupore generale, è arrivata la rivelazione: “Sì, perchè io le colleziono“, ha detto Arbore ad una Mara Venier esterrefatta, spiegando che colleziona cose in scatola particolari da ogni parte del mondo. “E ora la Regione Puglia le prenderà e le esporrà in un Museo – ha aggiunto -. Andranno tutte a Foggia a ‘Casa Arbore'”. Ma non è finita qui. Sì, perché Mara Venier, ricordando il loro amore, ha poi raccontato anche di quando per lui mangiò lumache: “Eppure io lo amavo tanto, gli andavo dietro e mangiavo le schifezze che si mangiava lui. Un giorno in Marocco mangiammo le lumache e io per amore facevo tutto…”.