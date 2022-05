La troupe della fiction televisiva ‘Protezione civile’ ha lasciato Stromboli. Il regista Marco Pontecorvo, Ambra Angiolini, il produttore Matteo Levi, tutti con gli occhi lucidi e qualche lacrima durante l’abbraccio per i saluti agli isolani con i quali hanno legato durante il mese di lavoro sull’isola delle Eolie. Il via libera alla partenza è arrivato dopo gli interrogatori dei carabinieri per l’indagine avviata dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto in seguito all’incendio divampato mercoledì scorso. Per il segreto istruttorio non trapela nulla. Ambra dice che non era presente sul set, Pontecorvo che la sceneggiatura era prevista ma lui in quel momento era lontano dal set e Matteo Levi, produttore con la “11 marzo” della fiction precisa che la produzione era in possesso di tutte le autorizzazioni e che “la signora Angiolini non era presente sul set e pertanto totalmente estranea a quanto accaduto”.

Il Tgr Sicilia ha recuperato una pagina del copione della fiction che recita: “Int. Stromboli. Villette – giorno – Marina apre gli occhi…. Orrore, nota che la casa è circondata dalle fiamme… fine undicesima puntata“. Una scena che sembra quella poi avvenuta: ad oggi metà isola è incenerita, flora e fauna sono state distrutte, un danno incalcolabile all’ecosistema ma anche alle abitazioni e soprattutto alla stagione turistica che sta per cominciare con viottoli scomparsi e montagna impraticabile. A Stromboli gli abitanti si leccano le ferite e sono molto arrabbiati: il vulcano non ha mai fatto questi danni, dicono, vogliamo essere risarciti. Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni chiederà “lo stato di calamità naturale” e valuterà anche la richiesta di danni, si parla di 50 milioni. E dopo una riunione con i suoi legali è intenzionato a presentare un dettagliato esposto-denuncia alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto che sta indagando sui vari passaggi che hanno provocato l’incendio mentre il dito continua a essere puntato sulla fiction Rai ‘Protezione civile’.

Anche Federalberghi Isole Eolie invoca risarcimenti per l’incendio. Nell’esposto trasmesso al presidente della Regione, al sindaco di Lipari, alla Protezione Civile, all’assessorato e al Dipartimento regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, al Prefetto di Messina, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco si chiede che ognuno per gli ambiti di propria competenza si attivino “per porre in essere ogni azione volta ad accertare le responsabilità e a risarcire la comunità”. Gli strombolani ora chiedono giustizia e il risarcimento dei danni. E pensano anche di avviare una gara di solidarietà tra i vip che frequentano Stromboli: già si teme per l’arrivo delle piogge, quest’autunno. Senza la protezione di alberi e vegetazione a valle arriverà di tutto.