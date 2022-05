Non è sopravvissuto alle ferite riportate ieri, quando è caduto da un’impalcatura mentre stava lavorando: la vittima, si legge sulle pagine di cronaca della Gazzetta del Sud, si chiamava Salvatore Marchetta ed è deceduto questa mattina all’ospedale Papardo di Messina. Aveva 49 anni. A quanto emerso da una prima ricostruzione della polizia, ieri pomeriggio Marchetta stava montando un infisso in un’edificio, al secondo piano di una palazzina nella zona nord di Messina: la vittima avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno trasferito in ospedale, dove l’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, che però si è rivelato vano. Marchetta lavorava anche come steward allo stadio.