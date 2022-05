«La cosa più strana che ho fatto nella vita? Portare i cadaveri nelle fosse comuni di Haiti». È una Martina Colombari per certi aspetti inedita quella che si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. C’è ovviamente spazio agli esordi con Miss Italia, ai cliché sulla bellezza e alle amicizie contrastate con le altre wags («i primi anni che frequentavo San Siro le altre mogli neppure mi salutavano: ero quella che arrivava dopo e per giunta famosa», confessa la moglie di Billy Costacurta), ma anche al rapporto con il figlio Achille, la nuova esperienza come attrice teatrale e sul volontariato che le ha cambiato la vita.

MARTINA COLOMBARI E LE FOSSE COMUNI AD HAITI – Da anni Martina Colombari è infatti volto, testimonial e volontaria della Fondazione Francesca Rava, con cui è stata più volte ad Haiti dopo il devastante terremoto del 2010 che ha distrutto l’isola e provocato oltre 222 mila morti. «La gente si aspetta che io abbia una vita stravagante, non è così», confessa l’ex Miss Italia. «La cosa più strana che ho fatto è stato portare i cadaveri nelle fosse comuni di Haiti». Ma com’è iniziata la sua attività di volontaria sul campo con la Fondazione Rava? «Durante una cena di beneficenza, dopo che eravamo stati alla Scala, mi sono chiesta se aiutare le persone fosse stare seduti a teatro o in un bel ristorante. Così ho deciso di diventare volontaria: ma non giudico chi non lo fa, non tutti sono in grado di guardare in faccia il dolore».

IL RAPPORTO CON LE WAGS E IL PROGETTO CON LE MOGLI DEGLI SPORTIVI – Da 26 anni la Colombari è legata a Billy Costacurta (con cui ha avuto anche un figlio, Achille), che pur di conoscerla strappò di mano il telefono ad un comune amico. Lui agli inizi della loro relazione era sposato ma si stava separando e questo creò un po’ di attriti con le altre wags del Milan: «I primi anni che frequentavo San Siro le altre mogli neppure mi salutavano: ero quella che arrivava dopo e per giunta famosa. Forse anche il mio essere un po’ asburgica, precisina, non creava empatia». Oggi le cose sono cambiate tanto che tra i nuovi progetti – dopo il recente debutto a teatro con Montagne Russe assieme a Corrado Tedeschi – c’è una novità tutta al femminile: «Sto lavorando a un podcast con mogli di sportivi che però non fanno solo le mogli di sportivi».

LA CENA CON IL SUO EX ALBERTO TOMBA – L’attrice non si è sottratta neppure ad alcune domande sul suo storico ex fidanzato, Alberto Tomba, con cui formò una coppia sbanca gossip. «Siamo stati molto innamorati, per lui lasciai il fidanzatino di Riccione, è stato il mio primo uomo. Ma in realtà il suo entourage pensava che una donna per il super campione potesse essere una distrazione e quando ho iniziato ad affermarmi sul lavoro sono nati i problemi», confessa a distanza di quasi trent’anni. Poi il colpo di scena: «A volte gli propongo una cena tutti insieme con Billy e Achi: per ora mi ha sempre detto di no». Chissà che dopo l’intervista non cambi idea.