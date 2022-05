È arrivato mercoledì 25 maggio, sulla piattaforma Prime Video, il documentario sulla vita di Gianluca Vacchi, Mucho Más. L’imprenditore e influencer con questo progetto ha voluto mostrare aspetti della sua vita che dai social non traspaiono, come il forte legame con la madre, il rapporto con gli amici e quello con la modella Sharon Fonseca, la sua compagna, da cui ha avuto la piccola Blu Jerusalema, l’amore più grande.

In occasione dell’uscita di Mucho Más, in Piazza XXV aprile a Milano è stata esposta una statua di Vacchi a grandezza naturale. Al posto dei suoi tanti tatuaggi, sono stati stampati i commenti più ricorrenti sulla sua persona, quelli che il pubblico, in genere, pensa guardando le sue stories. Qualche esempio: “Non hai nulla da insegnare”, “Sei un ricco annoiato”, “Egocentrico”, “Pagliaccio”, “Re del trash”, “Cafone”.