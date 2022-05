Il famoso “o famo strano” diventa “o famo stranger” nello spot che Netflix ha lanciato sui social in occasione dell’uscita della quarta stagione di Stranger Things. Un video girato davanti alla Fontana di Trevi in cui compare un ospite speciale, ossia Claudia Gerini nei panni Jessica di Viaggi di nozze al telefono con Ivano, suo marito (nel film interpretato da Carlo Verdone). La clip è di pochi secondi ma è imperdibile per tutti gli appassionati di Verdone (e non solo per loro)