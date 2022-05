“Johnny Depp non mi ha mai spinto giù per le scale”. Un piccolo colpo di scena accade durante il processo Depp vs Heard. La 48enne modella Kate Moss, che con l’attore de I Pirati dei Caraibi ebbe una relazione di diversi anni durante gli anni novanta, ha testimoniato in video per soli tre minuti, sfatando una voce secondo cui Depp l’aveva spinta giù per una rampa di scale quando era il suo ragazzo. La top model parlando dalla sua casa inglese nel Gloucestershire ha spiegato in videoconferenza per tre minuti alla corte di Fairfax in Virginia che lei e Depp hanno avuto una relazione dal 1994 al 1998. L’avvocato di Depp, Benjamin Chew, ha chiesto alla Moss se fosse successo qualcosa mentre erano in vacanza al resort GoldenEye in Giamaica. “Stavamo lasciando la stanza e Johnny ha lasciato la stanza prima di me. C’era stato un temporale e quando ho lasciato la stanza sono scivolata giù per le scale e mi sono fatto male alla schiena”, ha detto Moss. “Ho urlato perché non sapevo cosa mi fosse successo e stavo soffrendo. Ma Johnny è tornato di corsa per aiutarmi e mi ha portato nella mia stanza e si è subito attivato affinché fossi subito vista da un medico”. Moss ha poi risposto direttamente alla domanda clou e cioè che Depp non l’aveva spinta giù per le scale. Alla domanda se, in qualsiasi momento della loro relazione, l’avesse spinta in quel modo, Moss ha affermato: “No, non mi ha mai spinto, preso a calci o gettato giù per le scale, no”. Gli avvocati di Heard hanno rifiutato di interrogare la Moss. La ex top model è stata chiamata a testimoniare dal team legale di Depp, dopo che era stata la Heard, durante un interrogatorio nelle udienze di due settimane fa a menzionare il caso delle scale. I legali di Depp si sono subito sfregati le mani perché si sapeva da tempo che la Moss avrebbe negato quell’episodio di presunta violenza. E visto che tutto il processo Depp vs Heard oramai si gioca più sulla credibilità dei singoli contendenti piuttosto che sui fatti compiuti concretamente durante il loro burrascoso matrimonio, l’apparizione della Moss sembra essere un punto a favore per l’attore.