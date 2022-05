Ospite al Salone del Libro di Torino, Roberto Bolle si è pronunciato sullo scontro Russia – Ucraina. Come riportato da Il Sussidiario, nel corso dell’intervista, l’étoile ha dichiarato: “Non inviterò al mio spettacolo ballerini russi, non hanno colpe ma è giusto dare un segnale politico. È difficile invitare degli artisti russi che non si sono dissociati dal regime, è difficile e non credo sia giusto invitarli in questo momento. Credo sia giusto avere una voce unica”. Bolle, insomma, è convinto che sia indispensabile, in questo periodo, supportare l’Ucraina, anche prendendo le distanze dalle iniziative di Putin. Le sue parole non sono, però, piaciute a Steve La Chance, coreografo ed ex volto di Amici. La Chance, come riportato da Leggo, ha pubblicato su Instagram un duro post (ora eliminato) contro Bolle: “In Corea con la cacca creano elettricità! Con gli str***i che ci sono in Italia potremmo illuminare il mondo”.