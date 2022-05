Un momento di nostalgia che non è piaciuto ai suoi followers. Nella giornata di lunedì 23 maggio, Simona Izzo ha postato una foto, risalente al 2010, del matrimonio tra la nipote Myriam Catania e Luca Argentero, corredata dalle parole: “Myriam e Luca… Ma l’amore non è eterno”. La coppia, convolata a nozze dopo cinque anni di fidanzamento, si è separata nel 2016 ed entrambi, oggi, si sono rifatti una vita con altri compagni. Argentero è sposato dal 2021 con Cristina Marino, da cui ha avuto una figlia; Myriam è legata al pubblicitario Quentin Kammermann, da cui ha avuto un figlio, Jacques.

La foto non ha ottenuto l’effetto sperato e, dalla sua pubblicazione, la Izzo è stata sommersa di commenti negativi. “Non capisco il senso della foto”, “Di pessimo gusto, ora hanno famiglie e figli” scrivono alcuni utenti; “è una mancanza di rispetto verso i loro partner attuali. Entrambi hanno sofferto per la separazione”, “Indelicata ai massimi livelli”, continuano altri. Al momento, Argentero e Catania non hanno commentano il post.