Viso stanco e affaticato? Vale la pena provare il rimedio “casalingo” di Bella Hadid che, per qualche secondo, immerge la faccia in una bacinella riempita di cubetti di ghiaccio. La super modella, che probabilmente non ha bisogno di alcun trattamento, si affida a una tecnica chiamata skin icing che consiste proprio nel sottoporre la pelle al freddo intenso (per pochissimo tempo). D’altra parte, da un po’ di tempo si trovano in commercio maschere di bellezza che vanno tenute in frigo prima dell’utilizzo. Esistono anche diversi dispositivi che consentono di fare la “terapia del freddo” a casa. Quali sono i benefici? Si crea un’immediata vasocostrizione, con miglioramento della circolazione linfatica, riduzione dell’edema, miglioramento dell’ossigenazione cellulare. Insomma, meno gonfiore, viso più luminoso e tonico. E se avete voglia potete pure farvi un video mentre effettuate la benefica immersione: l’hashtag #skinicing non perde popolarità sui social.

