Teresa Cherubini si è laureata alla School of Visual Art di New York. La figlia di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti e Francesca Valiani ha coronato il suo percorso di studi, annunciando la notizia sui social con un post che la ritrae sorridente in versione cartoon con la corona d’alloro e l’iconico tocco. “A volte fai un salto e ti limiti a sperare che non sia una scogliera”, è la citazione tratta dal romanzo Rosso, bianco & sangue blu di Casey McQuiston da lei scelta per annunciare la laurea. Quindi, all’indomani della cerimonia, ha condiviso la foto della sua prima colazione da neo-laureata: frutti di bosco e una fetta di torta al cioccolato, probabilmente avanzata dai festeggiamenti. Per l’occasione tutta la famiglia l’ha raggiunta a New York, come si vede dalle story che pubblica mamma Francesca su Instagram: la gioia del momento è resa ancora più grande e preziosa dalla consapevolezza che Teresa ha già vinto la sua battaglia più importante, quella contro il cancro. Era stata lei stessa, infatti, a raccontare un anno fa di esser guarita dal linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che le era stato diagnosticato nel luglio del 2019. La School of Visual Art di New York è considerata tra le migliori al mondo nel settore del disegno e dei fumetti, grande passione della figlia di Jovanotti.

