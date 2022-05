Ha atteso, ma alla fine ha detto la sua. Gianna Nannini, in giuria nel programma di Carlo Conti, The Band, ieri giunto alla puntata finale, è sbottata dopo l’esibizione del gruppo con coach Federico Zampaglione che si è esibito portando il brano “Due destini”. “Mi sembra che il destino di questo programma e delle band sia quello di fare delle cover e questo impedisce di capire la personalità della band, come tutti i caz*o di talent anche questo ha tale problema. Come si fa a crescere, maremma?”, le parole della cantautrice toscana. Come l’ha presa Conti? Bene, da professionista qual è. Ha ricordato che gli inediti sarebbero stati cantati da lì a poco, proprio in occasione della puntata finale, e via con lo show.