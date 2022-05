Il processo dell’anno sta per concludersi. Il 12 aprile scorso, a Fairfax, in Virginia, è iniziato il dibattimento che vede Amber Heard alla sbarra per aver diffamato l’ex marito Johnny Depp in un articolo pubblicato nel dicembre 2018 sul Washington Post. Nell’articolo, senza mai alludere direttamente a Depp, quindi non citandolo mai, la Heard ha affermato di sentirsi una figura pubblica che ha subito abusi domestici. Il team di legali di Depp ha così denunciato la Heard per diffamazione con la richiesta di un risarcimento di 50 milioni di dollari. In questi giorni si sono succedute moltissime testimonianza. Ultima in ordine di tempo quella dell’attrice Ellen Barkin, la ex fidanzata di Depp. La loro relazione risale agli anni ’90: “Era un uomo possessivo e geloso”, ha detto Barkin. Che ha aggiunto come Depp la tempestasse di domande tipo “Dove stai andando? Con chi esci? Che cosa hai fatto ieri sera?”. Ha raccontato poi di quando lei e Depp stavano girando Paura e Delirio a Las Vegas (correva l’anno 1998) e lui lanciò una bottiglia di vino nella stanza d’albergo “senza motivo”. Secondo lei, l’attore era sempre “fatto di marijuana o alcol”.