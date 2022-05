Fedez l’ha sempre detto: a ispirarlo nella sua carriera musicale sono stati i Blink 182, la pop-punk band californiana formata da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker. Ieri il rapper ha realizzato il suo sogno più grande, incontrando a cena uno dei suoi idoli: Mark Hoppus. “Chi mi conosce lo sa quanto sono fan dei Blink. Uscire a cena con Mark era già un sogno, ma adesso ha assunto un significato diverso. Io e Mark ci siamo scritti da quando ho scoperto di avere il tumore, perché anche lui ha vissuto un’esperienza simile”. Fedez e Hoppus, con le rispettive mogli, si sono incontrati in un noto ristorante vista Duomo di Milano, dove il rapper ha mostrato al cantante californiano tutta la sua devozione, ripetendo parola per parola i dialoghi dell’album live della band. A fine serata Fedez ha voluto raccontare le sue sensazioni in una serie di storie: “Mark mi ha dato una spilla che hanno solo lui, Tom DeLonge e Travis Barker. Mi ha voluto donare la sua. Vi confesso che ho pianto come un bambino. La vita è davvero un fantastico gioco sadico, un Pasqualone che a volte ti riserva sorprese di me**a, ma altre ti stupisce. Per questo credo valga la pena di essere vissuta a pieno”.

