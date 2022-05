Alla figlia di Tom Cruise piace vivere in maniera spartana e in mezzo ai rettili. I tabloid inglesi sono andati nelle scorse ore in solluchero per le dichiarazioni dei vicini di casa londinesi della 29enne Isabella, figlia di papà Tom e mamma Nicole Kidman. Già, perché i soliti vicini impiccioni hanno raccontato ai gossipari d’oltremanica che Belle vive in una normale villetta a un piano con tre stanze da letto e giardinetto antistante nel sud di Londra. La casetta si trova a poche centinaia di metri da quella dei genitori del marito di Belle, Max Parker. Secondo lo sguardo stupefatto e indiscreto del vicinato Belle vivrebbe anche con il cucciolo di un rettile.

Particolare desunto dal fatto che un vicino ha parlato di una “teca con luce rossa” che si intravede da una delle stanze al pianterreno. Isabella venne adottata da Cruise e dalla Kidman nel 1992. La coppia si separó nel 2001 quando Bella aveva 8 anni. Esperienza traumatica che l’ha fatta avvicinare alla chiesa di Scientology, setta adorata dal devoto padre Tom. Bella che di professione è artistic design, nel tempo è diventata anche auditor di Scientology, ovvero una guida spirituale per i nuovi adepti in questo caso londinesi. I rapporti con papà Tom sono discreti mentre quelli con mamma Nicole non sono mai stati un esempio di integrazione madre-figlia.