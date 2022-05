Il 15 aprile scorso, Peter Weber, comandante di United Airlines ha effettuato l’ultimo volo della sua carriera, prima di andare in pensione dopo 37 anni di servizio. Nella cabina di pilotaggio, nell’occasione, non era da solo, ma in compagnia di tutta la sua famiglia: la moglie Barbara, ex assistente di volo, e i figli Peter Junior e Jack, piloti nella stessa compagnia. La loro storia è stata raccontata attraverso i social di United Airlines, forse puntando anche sulla fama recente di Peter Junior, protagonista del programma tv americano The Bachelor. “Signore e signori, oggi è un giorno davvero speciale per noi qui in United. Il nostro comandante oggi è il mio eroe e qualcuno a cui mi sono ispirato tutta la mia vita: mio papà. Oggi ho l’onore di essere il suo primo ufficiale nel suo volo di congedo. Sarà il volo più speciale della mia carriera”, ha detto ai passeggeri Peter Junior. Nel filmato il giovane pilota racconta della sua passione per gli aerei sin da piccolo e di quanto si sia ispirato al al papà, che dal niente, è riuscito a realizzare il suo sogno.

And welcome to the flight deck, First Officer Weber. pic.twitter.com/wUkOIxvD9B — United Airlines (@united) May 18, 2022