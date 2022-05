Sabato 14 maggio c’è stato l’incontro inevitabile tra due delle donne più importanti nella vita di Silvio Berlusconi. In occasione del battesimo di Emanuele Silvio, figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, Veronica Lario, storica moglie del leader di Forza Italia, è stata fotografata da Chi accanto a Marta Fascina. Le due sono apparse cordiali tra loro e hanno assistito insieme all’evento, tenutosi nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio. Presenti le due sorelle di Luigi, Barbara ed Eleonora con rispettivi figli e compagni. Assenti, invece, Marina e Piersilvio Berlusconi con la compagna Silvia Toffanin. Il battesimo del piccolo Emanuel Silvio è stata anche l’occasione per un annuncio importante: Luigi e Federica Fumagalli presto saranno genitori per la seconda volta, e daranno così a “nonno Silvio” il nipote numero 15.