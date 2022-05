L’annuncio è arrivato a sorpresa durante la festa per il battesimo del primogenito Emanuele, tenutasi lo scorso weekend: Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli aspettano il loro secondo figlio. Dopo la cerimonia nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, tutta la famiglia Berlusconi, compreso Silvio, Marta Fascina e Veronica Lario, si è spostata nella villa di Macherio per il ricevimento privato: a pubblicare le foto dell’evento, con l’annuncio della gravidanza in arrivo è il settimanale Chi. Secondo quanto si legge, Federica Fumagalli è incinta al quinto mese: ancora non si conosce il sesso del bebé in arrivo che è il quindicesimo nipote per Silvio Berlusconi.

Luigi, 32 anni, è nato dall’amore tra Silvio Berlusconi e l’ex moglie Veronica Lario. Federica, 31 anni, è nata invece in provincia di Lecco da una famiglia di imprenditori. Laureata in Giurisprudenza, si occupa di pubbliche relazioni, eventi e comunicazione. Lui è laureato in Economica e Finanza e dal febbraio 2014 è presidente del cda di Holding Italiana Quattordicesima mentre già dal 2012 è consigliere di amministrazione di Fininvest. La coppia, convolata a nozze nell’ottobre 2020, si è formata 10 anni fa mentre entrambi erano studenti all’Università Bocconi di Milano.