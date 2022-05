Tradimento in casa Berlusconi. Il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato in esclusiva le immagini di Guy Binns, compagno di Eleonora Berlusconi, mentre bacia e abbraccia un’altra donna a Parco Sempione, a pochi passi dal Castello Sforzesco a Milano. La relazione tra Eleonora, figlia dell’ex premier e di Veronica Lario, e il modello britannico era stata resa nota nel 2011.

Un rapporto vissuto lontano dai flash e dai riflettori, una scintilla scoccata forse a una sfilata di Armani. Binns al parco si allena e mostra i muscoli, durante una sessione di allenamento si sfila la maglietta, a petto nudo si dedica agli esercizi con l’elastico. Poco dopo spunta una misteriosa donna, non si tratta di Eleonora Berlusconi. La bella mora lo raggiunge, si mostrano insieme alla luce del sole e poi si siedono sul prato dove va in scena un vero e proprio incontro bollente fra coccole e baci da film.

Un clamoroso tradimento, con baci quasi cinematografici, dopo aver “ispezionato” i capelli della sua dama, sdraiato la tira a sé per abbracciarla. Più volte si era parlato di una crisi tra Guy Binns ed Eleonora Berlusconi, la figlia più riservata del Cavaliere, i due – che vivono fra Londra, Milano e la Brianza- sono sempre apparsi insieme. Per il bene dei tre figli? Sono genitori di Riccardo, 9 anni, Flora, anni 5, e Artemisia, di soli di due anni.

Ufficialmente si tratta di una storia ancora in essere, non c’è mai stato un comunicato ufficiale. Difficile che queste immagini possano portare la coppia alla sopravvivenza, in attesa di commenti, viene da pensare che l’amore sia ormai giunto al capolinea.