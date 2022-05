Laura Pausini ha il covid. E lo ha detto lei stessa in una Instagram story. Ecco dunque spiegato il motivo della sua assenza dal palco della finale di Eurovision Song Contest, per alcuni minuti: “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare”. Quando la popstar si è assentata dal palco durante la lettura delle votazioni (fatta in modo impeccabile dagli altri due conduttori, Mika e Alessandro Cattelan), in molti sui social hanno pensato proprio alla stanchezza e alla tensione della serata. Ecco che ora Pausini spiega il motivo del suo malessere. E aggiunge anche una nota riguardo a un evento al quale avrebbe dovuto prendere parte: “Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Musica’ questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America… Spero presto… Vi amo tutti!”