40 anni e, davvero, non sentirli. Eppure televisivamente sono un traguardo di quelli importanti, rari. Maurizio Costanzo è in onda con il suo Show, ogni mercoledì. Spesso è lui a far emozionare gli altri, ma durante la quarta puntata è successo che qualcuno, con una telefonata, ha fatto emozionare lui. Si tratta di Fiorello che al giornalista è molto legato: “Maurizietto I love you”, intona lo showman. E poi: “Ti ricordi quando ti davo lei? Ora voglio tornare per un attimo a darle del lei e dirle grazie. La mia carriera di divide in AC e DC, Prima di Costanzo e Dopo Costanzo, come uno spartiacque. E poi mia moglie me l’hai fatta conoscere tu”. Insomma una dichiarazione di affetto che non ha lasciato indifferente il conduttore.