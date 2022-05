La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Salassié, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto sognare (e litigare) i fan e continua a far discutere nonostante l’amore sia arrivato al capolinea in tempi record e la rottura tramite comunicato stampa non sia piaciuta a molti. Le posizioni paiono orami inconciliabili: da una parte c’è Bortuzzo che tira dritto per la sua strada e la sua vita (gli ultimi gossip lo vogliono in netto riavvicinamento all’ex fidanzata Federica), dall’altra Lulù che a Verissimo ha espresso tutta la sua delusione per l’atteggiamento di Manuel e per l’ostracismo della famiglia Bortuzzo nei suoi confronti. In queste settimane in molti si sono espressi pubblicamente, anche attraverso i social, e nelle ultime ore ha fatto parecchio clamore la presa di posizione di Alfonso Signorini che, in realtà, si presta ad una doppia interpretazione.

Tutto è nato dalla lettera di una spettatrice del Grande Fratello Vip, pubblicata sul settimanale Chi diretto da Signorini. “Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso, in seguito a un incidente terribile che gli ha tolto l’uso delle gambe. Tra ragazzi, poi, ci si prende e ci si lascia: a volte con poco garbo (vedi Lulù Selassiè). A mio avviso è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, una signora della tv, colpevole di avere cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre”, si legge nella rubrica della Posta. E continua la lettrice di Chi: “Padre (Franco Bortuzzo, ndr) che trasferendosi a Roma con Manuel, ha lasciato in Veneto un lavoro di venditore d’auto e la famiglia. Manuel e Franco sono invece famosi, richiesti e, come tali, rilasciano interviste, giudizi e comunicati stampa. Spero che ai Bortuzzo vada sempre tutto per il meglio ma voglio anche augurarmi che – non sia mai le luci della ribalta dovessero spegnersi – trovino una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia“. Insomma, una missiva al vetriolo alla quale Alfonso Signorini ha risposto in maniera tutto sommato molto diplomatica: “La fama bisogna saperla gestire. A Manuel e a suo padre il buon senso non manca”. Ma sui social i giudizi sono contrastanti: da una parte c’è chi l’ha interpretata come una stoccata al vetriolo contro l’eccesso di visibilità dei Bortuzzo, dall’altra invece c’è chi pensa sia stata una difesa di Manuel e Franco (quest’ultimo viene persino considerato uno dei possibili protagonisti della prossima edizione del Gf Vip). E se la verità fosse nel mezzo?