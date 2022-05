Dopo l’annuncio dell’annullamento della data di Milano, saltano anche le due di Bologna. Come da nota dell’ufficio stampa, apprendiamo che “Eric Clapton, per quanto si senta bene, è nuovamente risultato positivo al Covid questa mattina, 19 maggio. Sebbene secondo una parte importante di opinioni mediche una persona non sia più infettiva dopo molti giorni dal primo test positivo, non c’è in ogni caso un accordo su questo. Di conseguenza, Eric non vuole viaggiare fintanto che risulti positivo con il rischio di infettare altre persone“. Cosa succede per le date del 20 e 21 maggio nel capoluogo dell’Emilia Romagna? “In teoria, Eric potrebbe risultare negativo già da domani ed essere in grado di volare verso Bologna. Essendo però probabile che la situazione non cambi nei prossimi due giorni, Eric e il suo management pensano che sia meglio comunicare immediatamente lo spostamento degli show di Bologna programmati per domani e sabato. Appare più corretto dare la notizia il prima possibile a chi ha un biglietto nella speranza che questo causi il minor numero di disagi al pubblico, anziché attendere e sperare che Eric sia in grado di suonare i concerti, e magari ritrovarsi a dover annunciare lo spostamento a poche ore dallo show. Per quanto riguarda i biglietti “rimarranno validi per le nuove date riprogrammate”.