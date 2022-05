Fedez sta ricucendo i rapporti con i suoi ex amici? Se qualche giorno fa, il rapper ha postato una story taggando J-Ax, ora è la volta di Rovazzi. I due sono stati avvistati insieme al concerto milanese di Tananai, lunedì 16 maggio. Fedez si è esibito a sorpresa sul palco del Fabrique, cantando il pezzo inciso insieme all’ultimo classificato a Sanremo, Le madri degli altri. Un’esibizione che ha avuto il sapore di un nuovo inizio: è stata la prima volta che il cantante è tornato a esibirsi dal vivo, dopo l’operazione al pancreas del mese scorso. All’occhio attento dei presenti, però, non è sfuggito che, tra un pezzo e l’altro, Fedez si è intrattenuto sugli spalti del locali in compagnia di Fabio Rovazzi, con cui i rapporti si erano interrotti nel 2018.

Video Twitter @itseel1sa