Pace fatta tra Fedez e J-Ax? Stando alle loro storie, sembra proprio di sì. Nella giornata di ieri, 15 maggio, Fedez ha postato una story mentre, in macchina, rimbombava Senza pagare (la hit del 2017 contenuta in Comunisti col Rolex, l’album di coppia del rapper e J-Ax). Fedez aveva interrotto i rapporti con Ax dopo il grande concerto tenutosi a San Siro nel 2018. Da quel momento, tra i due, il silenzio più totale.

Qualche giorno fa, ai microfoni del podcast One more time di Luca Casadei, J-Ax è tornato sull’argomento: “Io odio il conflitto, faccio finta che vada tutto bene e poi tronco di netto. Il mio terapista l’ha definita come una sindrome dell’agente segreto. Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, ci ha unito anche l’amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia”. Ieri, poi, il tag di Fedez, a cui Ax ha risposto ripostando il video. Su Twitter i fan hanno, ovviamente, commentato il tutto: “Fedez e J-Ax che hanno fatto pace e io sollevato come se fosse stato appena risolto un conflitto internazionale”, scrive un utente; “Ma Fedez che tagga J-Ax nelle storie mentre ascolta senza pagare? Questa pace s’ha da fare che qui ci serve un’altra loro hit e punto”, aggiunge un altro.