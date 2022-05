Selvaggia Lucarelli “bacchetta” Ilary Blasi. Tutto comincia con una story postata su Instagram dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi. “Routine“, scrive Blasi mostrandosi a bordo di un treno ad alta velocità. Pantaloncini corti, t-shirt e bracciali. Quello che colpisce Lucarelli è la posa: “Quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte“, scrive. Blasi non ha ancora replicato e probabilmente non lo farà. Vero è che la buona educazione a bordo dei treni è cosa più unica che rara. Tra i tanti decaloghi in materia ce n’è uno pubblicato dalla pagina Facebook Quellideltreno – Comitato Pendolari Bergamaschi che come prima, primissima regola, dice: “I piedi con o senza scarpe stanno a terra”.