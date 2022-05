Cristiano Malgioglio ha deciso di chiedere scusa alla Spagna facendo il primo passo. Durante la finale dell’Eurovision Song Contest, non sono piaciuti agli spagnoli i suoi commenti sull’esibizione di Chanel Terrero, etichettata dall’autore di Gelato al cioccolato come: “La versione discount di Jennifer Lopez”. Lunedì 16 maggio, Malgioglio ha voluto inviare un video messaggio alla cantante, in occasione della sua ospitata al programma La Hora de La 1. Queste le sue parole: “Sono qui per chiederti scusa perché credo che il mio commento sia stato mal interpretato. Non è mai stata mia intenzione offenderti e in nessun momento ho chiesto al pubblico italiano di non votarti, questo è falso. Questo non permetto di dirlo a nessuno. Ho moltissima stima di te e non mi piace quello che si dice in questo momento in Spagna. Devo dirti che sono molto triste per questa situazione, se questa cosa ti ha dato fastidio ti chiedo scusa perché non era mia intenzione farlo”. Una sorpresa continuata anche in studio, perché il cantautore ha fatto in modo di fare recapitare alla Torrero anche un mazzo di rose rosse. La cantante, un po’ imbarazzata, ha accettato il dono. Pace fatta?

