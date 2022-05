“Il discount di Jennifer Lopez”. La battuta di Cristiano Malgioglio fa andare su tutte le furie gli spagnoli. Il cantante italiano durante la diretta della finale dell’Eurovision 2022 ha sottolineato con una battuta rapidissima, quasi impercettibile, il suo pensiero sulla performance di Chanel Terrero, la concorrente spagnola. Una sentenza inequivocabile per Malgioglio che poi ha aggiunto: “Beh, devo dirti lei è bella, balla bene, si muove bene. La sua però è una canzoncina da spiaggia, reggaeton europeo, c’era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna, cantava una canzone dedicata a Raffaella Carrà ma per un soffio non sono passati. Di Jennifer Lopez ce n’è una sola”. Le considerazioni dell’autore di Sbucciami e Gelato al Cioccolato, oggi 77enne, hanno però infastidito molti commentatori spagnoli che hanno parlato di “gioco sporco” da parte di Rai1 proprio da dove Malgioglio ha commentato minuto dopo minuto l’Eurovision torinese che ha poi visto vincere la Kalush Orchestra, in rappresentanza dell’Ucraina. Al secondo posto l’inglese Sam Ryder con Space Man mentre la Terrero, cantante e ballerina cubana naturalizzata spagnola davvero molto simile nelle sua performance di Slo.Mo a quelle della Lopez, si è piazzata nientemeno che terza a una manciata di voti da Ryder.