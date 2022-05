Per Silvio Berlusconi e Matteo Salvini va tutto benissimo e, parola dell’ex premier, “solo un pazzo manderebbe all’aria la coalizione”. Ma per Giorgia Meloni i fatti sono molto distanti dalle dichiarazioni a mezzo stampa: “L’unità non basta declamarla”, ha detto meno di un’ora dopo la fine del vertice. Un primo passo nel centrodestra è stato fatto: i tre leader si sono visti dopo il gelo che regnava dall’ultimo incontro di gennaio. Ma per il momento, difficile dire se al di là delle apparenze c’è un accordo più solido.

L’incontro si è reso necessario a poche settimane dalle elezioni amministrative: i tre leader sono riusciti a sedersi di nuovo intorno allo stesso tavolo per cercare una sorta di tregua. L’appuntamento era a Villa San Martino, il faccia a faccia è iniziato intorno alle 14. Salvini è stato il primo ad andare via per altri impegni a Roma, mentre la leader Fdi Meloni è rimasta per un’altra ora abbondante. Con il leader del Carroccio ha partecipato anche il vicepresidente Roberto Calderoli.

Ma i problemi sono cominciati ad emergere non appena terminato l’incontro. Salvini ha lasciato Arcore dicendosi “molto soddisfatto”. “È un’ottima giornata”, ha fatto trapelare. Poco dopo Berlusconi ha rincarato la dose: “Se siamo uniti? Certamente, assolutamente. E’ così evidente che se si disunisse perderemmo le elezioni, solo un pazzo potrebbe pensare di mandare all’aria questa coalizione“. E ancora: “Il centrodestra così com’è funziona, aggiorneremo il programma e avremo ancora un programma unico, la coalizione va avanti spedita”.

Glaciale invece la nota diffusa da Fratelli d’Italia al termine del vertice. “È sicuramente positivo essersi incontrati ma l’unità della coalizione non basta declamarla. Occorre costruirla nei fatti. Su 26 città capoluogo sono solo 5, ma purtroppo importanti, le città in cui il centrodestra andrà diviso al primo turno ma restano ancora diversi nodi aperti”. Fdi non digerisce poi il mancato appoggio degli alleati in Sicilia: “A partire dalla non ancora ufficializzata ricandidatura del presidente uscente Nello Musumeci in Sicilia, su cui la personale dichiarata disponibilità di Silvio Berlusconi si è fermata di fronte alla richiesta di Matteo Salvini di ritardare l’annuncio del candidato”.

Molto diversa la versione di Berlusconi. “Abbiamo parlato di come sono andate le scelte dei candidati per le prossime elezioni amministrative”, ha detto alla fine del vertice. “Nelle cinque città dove non è stato trovato l’accordo, è stato per pure contrapposizioni locali, persona contro persona”. Trovare l’accordo ad eventuali ballottaggi “è l’impegno di tutti i leader presenti al tavolo”.