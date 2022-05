Mattinata con un “incidente domestico” per Fedez e Chiara Ferragni. Sulla terrazza della loro casa, a Milano, il cantante ha trovato un piccione incastrato tra il parapetto e le fioriere. Così, dopo alcuni tentativi per liberare il volatile, è stato costretto a chiamare l’Enpa (Ente nazionale di protezione animali), che ha portato in salvo il piccione.