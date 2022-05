Cornelia Jakobs è la cantante che rappresenta la Svezia all’Eurovision Song Contest. Il suo brano, Hold me Closer, è stato molto apprezzato dal pubblico social. Ma la cantante ha fatto “discutere” per la sua bio su Instagram: “Viva la figa“. Perché ha scritto queste parole? Lo ha spiegato lei stessa: “Noi dobbiamo assolutamente celebrare la figa, supportare la figa, è importante“. Le donne, quindi, al centro della bio e della comunicazione di Cornelia. Per altro “fika” in svedese vuol dire caffè. E Francesca Michielin ha condiviso il messaggio di Cornelia Jacobs: “Adoro”, il suo tweet.

A D O R O pic.twitter.com/QTcROjM0SK — Francesca Michielin???????? (@francescacheeks) May 14, 2022