Il rapper Shiva ha pensato a un modo insolito, e forse un po’ pericoloso, per la promozione del suo ultimo singolo, Non è easy. Mercoledì scorso, 11 maggio, ha postato sui suoi social un luogo e un orario: “Via Gian Giacomo Mora, Milano, alle 14:30”. All’appuntamento, a due passi dalle centrali Colonne di San Lorenzo, sono accorsi centinaia di ragazzi, entusiasti di vedere da vicino il loro idolo. L’improvvisata si è rivelata un successo per Andrea Arrigoni, il vero nome del rapper, che ha distribuito t-shirt ai tanti fan presenti. Un po’ meno positiva l’esperienza da un punto di vista urbanistico: la folla di persone ha, infatti, rallentato l’andamento dei mezzi di trasporto, generando una situazione di traffico di difficile gestione.

