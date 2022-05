Con la fine della conservatorship durata 13 anni, che le proibiva anche l’utilizzo dei social media, Britney Spears ha ripreso in mano la sua vita. Instagram è diventato lo strumento attraverso cui si lascia andare a lunghi sfoghi contro la famiglia, ma anche quello a cui affida le news più belle della sua vita, come il fidanzamento con Sam Asghari e la nuova gravidanza. Nelle ultime ore, tuttavia, alcuni scatti hanno lasciato i fan di tutto il mondo a bocca aperta. La popstar ha postato, infatti, ben 12 immagini di nudo integrale, con solo l’emoji di un cuoricino a coprire le parti intime. Non è la prima occasione in cui la Spears si mostra senza veli: la cantante ha sempre dichiarato apertamente di avere un bel rapporto con il suo corpo. Questa volta, però, le tante immagini senza vestiti, ripetute a distanza di poco tempo l’una dall’altra, hanno destato preoccupazione tra i followers: “Non incoraggiatela per favore, non è un comportamento normale. È chiaramente instabile”, scrive un utente, “Non c’è nessuno con lei ad aiutarla. Che tristezza”, replica un altro. C’è anche chi le ricorda il suo ruolo di madre: “Rispettati di più. Vuoi che tuo figlio veda un giorno queste foto? Ecco perché ti avevano messo sotto tutela”.

