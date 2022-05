Il sisma, riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è avvenuto intorno alle 8.23 a 20 chilometri di profondità. Taiwan si trova vicino all'incrocio di due placche tettoniche, per questo è frequentemente soggetta a terremoti: nel 2016, nell'isola sono morte più di 100 persone per un terremoto.Nel 1999, hanno perso la vita più di 2000 persone per un sisma di magnitudo 7,3