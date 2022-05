“Il prossimo anno sarò ancora a Mediaset“. Ha atteso qualche settimana Barbara D’Urso prima di uscire allo scoperto e rispondere alle indiscrezioni sganciate da Dagospia, secondo cui è all’orizzonte il possibile “addio” tra la presentatrice e Mediaset, che sarebbe intenzionata a non rinnovare il contratto della D’Urso, in scadenza a dicembre. Fino ad ora aveva taciuto, ma nella lunga intervista rilasciata a La Stampa – in occasione dei 65 appena compiuti – la conduttrice di Pomeriggio5 racconta la sua versione dei fatti e se la prende a viso aperto con “le persone ossessionate da me”. La D’Urso prima parla del passaggio ad uno studio più piccolo (“ma la gente continua a volerci molto bene“), poi precisa che resterà a Mediaset anche il prossimo anno (senza però precisare con quali programmi e dove) e infine parla delle voci sul suo addio all’azienda.

“L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Uno scrive che sono fidanzata con un Panda, però di pelouche, e il gioco è fatto. Parte la giostra e non si ferma più. Ma io non sono fidanzata con un panda di pelouche e il prossimo anno sarò ancora a Mediaset. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”, spiega a La Stampa, rivelando che in autunno potrebbe anche ritornare a recitare in teatro. Quanto al rapporto con le critiche, torna sulla questione “ossessione”: “Le critiche non mi danno fastidio. Le maldicenze e le bugie un po’ di più, almeno un tempo. Ma ho capito che la vita è troppo breve per lasciarsi condizionare da chi è ossessionato da te”. E non si offende nemmeno se la definiscono la regina del trash: “Non mi offendo, penso solo che le persone non sappiano che cosa significa la parola trash. Ci sono trasmissioni molto più trash della mia. Ma parlare di me è più facile”. E per capire quale futuro televisivo la attende, non resta che aspettare qualche mese, quando Mediaset ufficializzerà i palinsesti 2022/2023.