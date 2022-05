La storia di Roberto Cazzaniga è arrivata a una svolta. La guardia di finanza di Monza ha sequestrato circa 74mila euro ed altre disponibilità finanziarie a Valeria Satta, la 39enne sarda che per anni lo ha spinto a fare versamenti di denaro ingenti e Manuela Passaro, la 33enne che li ha presentati. Le due sono indagate per truffa aggravata e continuata. Molti reati però, nel frattempo sono andati in prescrizione: per questo gli inquirenti hanno potuto sequestrare “solo” 75mila euro (su 600 mila versati dal pallavolista). A chiedere al giocatore come sta dopo aver subito una “truffa sentimentale” che lo ha messo in ginocchio finanziariamente e psicologicamente ci hanno pensato Le Iene, anche perché era stato proprio il programma di Italia1 a smascherare tutto: “La notizia del sequestro l’ho presa come un passo nella direzione giusta però per il male che ho ricevuto è una goccia nell’oceano”. Una vita, spiega Cazzaniga, che “va avanti come prima”. La raccolta fondi che avevano organizzato gli amici per aiutarlo a gestire una situazione economica disastrosa (a causa del denaro versato a Satta, che si spacciava per una modella) è servita, sì, ma non è bastata a risanare tutti i debiti. Insomma, una vicenda che nonostante sia finalmente al vaglio della giustizia, per il giocatore non finirà mai: le cicatrici resteranno. E lo specifica lui stesso parlando del rapporto con le donne: “Non mi fido più, difficilmente ci farei qualcosa“. Con chi? Con le tante ragazze che, conosciuta la sua storia, lo hanno contattato e delle quali mostra i messeggi di corteggiamento.