Grande festa, ieri 8 maggio, per l’inizio dell’Eurovision Song Contest a Torino. Sul turquoise carpet dell’imponente Reggia di Venaria, hanno sfilato tutti i rappresentanti dei Paesi in gara e, ovviamente, non sono mancati Blanco e Mahmood che parteciperanno per l’Italia. I due, stilosi come sempre, si sono fermati ai microfoni dei giornalisti: “Il fatto che prima pioveva e ora è uscito il sole, già spacca”. Dice Mahmood, che aveva già partecipato all’evento nel 2019, con Soldi: “Mi sembra sempre un po’ la prima volta anche se l’ho già fatto e poi stare in una città diversa dà sempre un po’ di adrenalina. Qui la gente ci ferma, ci carica, ci dice ‘tifiamo per voi’. Sono super felice di farlo qui nel nostro Paese”.

Anche Blanco è entusiasta della partecipazione: “C’è un bel clima, non abbiamo aspettative, ci auguriamo di divertirci e di dare il massimo e proprio per dare il massimo stiamo cercando di riposare”. I due canteranno Brividi, il pezzo che ha trionfato a Sanremo lo scorso febbraio: “Non vogliamo lanciare un messaggio, siamo qui perché abbiamo scritto una canzone e vogliamo far passare la libertà universale di amare in ogni maniera”, spiega Mahmood. Il loro è stato un turquoise carpet movimentato: mentre parlavano con la stampa, sono stati interrotti da un attivista per il clima che ha tentato di srotolare uno striscione. Il giovane, prima di essere allontanato, ha spiegato di voler chiedere il sostegno del mondo della musica per l’emergenza climatica.