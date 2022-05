Una volpe fa incursione al National Zoo di Washington e fa strage di fenicotteri, uccidendone 25. Secondo la ricostruzione del personale del parco, una volpe selvatica del vicino Rock Creek Park avrebbe masticato la recinzione fino a crearvi un buco, introducendosi all’interno della Bird Cage. L’animale ha così ucciso 25 dei 74 fenicotteri che vi vivevano, ferendone altri tre. I volatili rinchiusi nello zoo, infatti, non hanno avuto possibilità di fuggire perché le loro ali erano tarpate. Anche un’anatra codone settentrionale è stata uccisa. La gabbia che ospitava i fenicotteri era stata controllata l’ultima volta domenica alle 14.30, quando il personale è tornato lunedì mattina presto ha trovato gli uccelli morti, con un “nuovo buco delle dimensioni di una palla da softball nella rete metallica che circonda il cortile esterno”, ha fatto sapere lo zoo. Il personale ha anche avvistato brevemente la volpe nell’area esterna, ma l’animale è scappato. Per una volpe, un fenicottero è “come un pollo con le gambe più lunghe e un colore diverso”, ha detto al Washington Post Dan Rauch, il biologo della fauna selvatica della città.

I fenicotteri sopravvissuti sono stati spostati in un recinto al coperto, quelli feriti sono stati curati dal personale veterinario dello zoo. Si tratta del peggior incidente del genere allo zoo da 20 anni. Già nel 2002 e nel 2003 una serie di razzie da parte di animali selvatici, tra cui proprio le volpi, portò alla morte di più di una dozzina di anatre, un pavone e un’anziana aquila calva. Dopo l’accaduto, lo zoo rafforzò le misure di sicurezza, ampliando le barriere ancora in uso oggi. Ora la struttura rinforzerà ulteriormente le barriere a rete, posizionerà trappole intorno al cortile esterno e installerà telecamere sensibili al movimento per fotografare qualsiasi attività notturna. Un mese fa, invece, è stato un deputato a incontrare una volpe nella capitale: ha tentato di tenerla lontana con un ombrello ma è stato morsicato, scoprendo poi che l’animale aveva la rabbia. L’uomo ha ricevuto le cure necessarie, mentre la volpe è stata uccisa, così come i suoi cuccioli.