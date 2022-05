Ha aperto il portellone di emergenza, è salito sull’ala e si è lasciato scivolare sulla pista di atterraggio. La scena sembra quella di un film di James Bond ma è accaduto davvero. Un passeggero del volo 2478 della United Airlines partito da San Diego e in arrivo a Chicago, non ha atteso che le procedure di atterraggio venissero concluse: durante il rullaggio verso il gate, è praticamente scappato dal portellone di emergenza. La storia la racconta il New York Post. “Il nostro personale di terra ha fermato il passeggero fuori dall’aereo che è stato consegnato alle forze dell’ordine. L’aereo ha proseguito fino al gate dove tutti sono sbarcati in sicurezza”, così la United Airlines. E la regista MaryEllen Eagelston, seduta qualche fila dietro l’uomo, ha scattato una foto e ha raccontato tutto a Wgn News: “Credo che tutti sull’aereo fossero semplicemente scioccati davanti a quella scena. Ho sentito urlare i passeggeri “No, no, no” e poi l’ho visto uscire dalla portellone e salire sull’ala”.

@fly2ohare guy jumps out of my plane before we get to the gate. @united UA2478 pic.twitter.com/xgxRszkBfH — MaryEllen Eagelston (@MEEagelston) May 5, 2022