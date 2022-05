L’incubo di qualsiasi invitato a una festa? Ritrovarsi con lo stesso abito di un altro ospite. È quello che è successo alla regina Letizia di Spagna, in occasione della 30esima edizione del Royal Board on Disability Council. Al momento della premiazione alla professoressa di diritto civile dell’Università di Siviglia, Inmaculada Vivas Tesón, le due si sono rese conto di indossare lo stesso abito midi, bianco e nero. La Ortiz ha reagito con simpatia, indicando il capo della “rivale” e dandole un abbraccio. Un atteggiamento sportivo premiato dal grande pubblico, che ha fatto diventare virale lo scatto. Non solo, nelle ultime ore, l’abito in questione è diventato l’oggetto del desiderio di tante: fa parte della collezione “cerimonia” del marchio low cost Mango e costa 49,95 euro.

