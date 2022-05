Nei giorni scorsi, Blanco è volato a New York. Nella Grande Mela si è dedicato alla sua nuova musica, si è fatto un nuovo tatuaggio (la scritta ‘Innamorato’ sulla schiena) e ha lavorato a diversi progetti. Tra questi anche una collaborazione con Calvin Klein, il noto brand di moda, che lo ha scelto come testimonial proponendogli una campagna pubblicitaria decisamente sui generis. “Abbiamo pagato Blanco per correre in mutande a Times Square”, scrive il brand su Instagram, con tanto di video che documenta le follie del cantante di Blu celeste. Rigorosamente in slip, si vede il cantante correre lungo il famoso incrocio newyorchese, tra gli sguardi esterrefatti della folla, improvvisando delle flessioni per strada e arrampicandosi sui muretti: “I love New York energy. Energy, ti amo”, dice lui.

Il video fa parte della nuova campagna della casa di moda statunitense, con la quale il cantante ha girato anche altri due spot: uno mentre mangia da Joe’s Pizza, un altro mentre si tuffa nella fontana di Washington Square Park in jeans. Quella con Calvin Klein non è l’unica collaborazione in fatto di moda del cantante bresciano. Blanco è infatti il protagonista anche della campagna uomo della collezione Fall 2022 After Club di Valentino, la maison che ha creato i suoi look iconici al Festival di Sanremo. La settimana prossima, dal 10 al 14 maggio, Blanco rappresenterà l’Italia, insieme a Mahmood, all’Eurovision Song Contest e noi già non vediamo l’ora di vedere quali nuove sorprese ci riserverà.

