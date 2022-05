Sono almeno 4 le vittime di una potente esplosione che ha distrutto parte di un hotel nel centro dell’Avana: media locali indicano anche almeno 15 feriti, ma il dato resta da confermare. L’esplosione ha invaso la facciata dell’hotel Saratoga, che era in ristrutturazione, poco dopo le 11:00 di questa mattina, quando testimoni hanno visto alzarsi una grande nuvola di polvere e fumo sull’albergo della città vecchia – cinque stelle e 96 camere. I primi quattro piani dell’edificio sono stati completamente spazzati via. Non è ancora certa quale sia stata la causa dell’esplosione, ma la presidenza cubana ha pubblicato su Twitter una nota in cui scrive che “i primi risultati indicano che l’esplosione è stata causata da una fuga di gas“.

Il presidente Miguel Diaz-Canel è arrivato sul posto, accompagnato dal primo ministro Manuel Marrero e dal presidente dell’Assemblea nazionale Esteban Lazo.

???????????????? El presidente @DiazCanelB está en el Hotel Saratoga, donde ocurrió una fuerte explosión este mediodía. Lo acompañan el primer ministro @MMarreroCruz y el presidente de la @AsambleaCuba, Esteban Lazo. pic.twitter.com/mInh8FJIca — Presidencia Cuba ???????? (@PresidenciaCuba) May 6, 2022